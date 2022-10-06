Obituaries
Abraham Lincoln Maycock
Abraham Lincoln Maycock aged 78 of Arawak Avenue and formerly of Farmer’s Cay, Exuma, died at his residence on Monday, October 3rd, 2022.
He is survived by his Daughters: Andrea Darling, Jessica Colebrooke, Monica Moss, Tina and Tonneshe Maycock; Sons: Derick, Stephen, Pedro, Michael, Lincoln, Donnie, and Tad Maycock; Sisters: Mavis Leticia, Mary Wells and Areneta Latoya Johnson; Brothers: Daniel Dwight, Noel, Ira Moody, Patrick, and Merlin Maycock; and a host of other relatives and friends.
Funeral arrangements will be announced at a later date.