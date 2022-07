Graveside Service and Burial for Cordell Andron Evans, 22 yrs., a resident of Green Castle, Eleuthera and formerly of Freeport, Grand Bahama will be held at Paw Paw Cemetery, Green Castle, Eleuthera, on Saturday, July 30, 2022 at 10:30 a.m. Officiating will be Pastor Eddie Thompson. Cremation was held.

HE IS PREDECEASED BY:

Father Harcourt Brown

HE IS SURVIVED BY: Mother: Portia Cecille Evans-Rolle, Stepfather: Wenzel Rolle

Maternal Grandmother: Carimae Remina Evans aka Marina aka Babbie

Brothers (2): Bernard Amado Evans, Michael Evans

Sister: Valencia Lynes (Granny)

Stepsister: Wenzele Rolle Davis Stepbrother n Law: Deon Davis Uncles (7): David Alexander Knowles (USA), Larry Evans, Marvin Evans (Freeport), Lamont Rumpy Evans (Freeport), Andron Evans (JouJou) (Nassau), Andrew Smith (Sophia Loren’s), Glenn McPhee (Sherry Mcphee’s) (Nassau) Aunts (7): Sherry Evans-McPhee, Cleotha Lewis (Peaches), Yvonne Roxbury, Sophia Evans-Smith (Freeport), Shian Brown (Green Castle, Eleuthera), Nikisha Evans (Lamont’s), Kathleen Evans (Brian’s) Nephews (2): Bernard Amado Mcneil (Florida), Raynard Ari Mcneil (Florida), Deonte Davis Granduncles: Joseph Dean Grandaunts: Gloria Taylor (Nassau), Estella Taylor (Freeport), Jocelyn Roxbury (Nassau), Sylvia Major, Sophie Dean

First Cousins Brian Evans Jr., Briaheim Evans (Iceland), Ryheim Evans (Canada), Brittany Evans, Zaria Evans, Rollinda Pierre, Antonio Lewis, Leslie Wells, Gabrielle Evans, Abdul Burrows, Larry Evans Jr., Rachel Evans, Raquel Evans, Lavar Evans (New York), Aaliyah Evans, Shaneka Evans (Andros), Thea Bonaby, Anton Bonaby, D’andre Bonaby, Evan Alexander Ratley (Cleveland), Hannah Flowers (Florida), Jordan Alexander Knowles (Canada), David Alexander (Alex) Saunders (Canada), Brittany Saunders (Canada), Lowens Strachan, Lotie Strachan, Shawn Foster (USA), Nettie Roxbury, Donale Roxbury, Marvette Munnings (Tampa), Marva Williams (Freeport), Marvin Evans Jr. (Freeport), Malton Evans (Freeport), Corey Danielle Stubbs, Anthenia Andrewnique Smith, Andrew Smith Jr., Nathan McDonald, Lamont David Evans Jr. (Toronto), LaKeisha Gabby Evans (Toronto), Lanae Zoe Evans (Toronto), Lauren Evans, Laquez Elijah Evans, Kevin, Cortez, Timmico, Harcourt, Mario, Destiny, Deann, Jamma, Diesha, Carleeta, Portia, Carolyn, Kell, Angie, Shanell, Barbara, Blossie, Hilary, Lano, Bruce, Javaone Richards, Carlie, Clyde, Linky, Wellington, Densel NUMEROUS OTHER RELATIVES AND FRIENDS INCLUDING SECOND COUSIN Cousins Shirelle Cuningham, Demetrios Scavella, Melissa Major, Andrew Major, Joseph Dean Jr., Jordan Roxbury, Lamya Mcphee (Freeport), Mari Mcphee (Freeport), Maliq Addereley (Tampa), Cayden Adderley (Tampa), Faith Munnings (Tampa), Silena Maria Elizabeth Russell (Freeport)

Friends Mark D. Sawyer, Jordan Knowles, Avion Belizaire, Terrance Gilbert, Brianna Ferguson, Kesyla Pinder, Stevannis, Roslyn, Ricky, Busta, Rubyann, Shona, Berney, Cape Eleuthera kitchen staff, Edd, Terry Lightbourne, Doctor Smith, Nurses at Wemyss Bight Clinic and the entire community of Green Castle. The Class of 2018 at Jack Hayward High School, Mentors and Dr. Winston Churchill Roll and the Freedom Lodge of Hatchet Bay 1749 Brotherhood

FUNERAL ARRANGEMENTS WERE HANDLED BY DEMERITTE’S FUNERAL HOME, MARKET STREET, NASSAU, BAHAMAS.