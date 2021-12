Graveside Funeral service Paul “Pablo” Joseph, 70 yrs., a resident of Brougham Street West & formerly of La Tortue, Haiti, will be held at St. Joseph’s Cemetery, Tyler Street, on Friday, December 3, 2021 at 2:00 p.m. Officiating will be Officiating: Fr. Pierre Reid

Left to cherish his memories are his:

Wife: Agnes Gedeus-Joseph

Children: Johnson Baptise (deceased), Jackson Jean-Jacques, Michael Charles, Francisco Gedeus, Phillip Robinson, Roselaure Gedeus, Boniface Paul, Flore-Johanne Joseph, Kerline Joseph, Angeline Joseph, Paulna Joseph, Alex Joseph and Sandia Joseph

Grandchildren: Watley & Johnny Ettienne, Jennyca & Jason Baptiste, Victoria Jean-Jacques, Willnicha Almoner, Jean-Philip Charles, Jackson Jean-Jacques Jr., Shantino Toney Jr., Leonard Lafrance Jr., Samantha Jean- Jacques, Lennon Lafrance, Wengy Paul, Philip Robinson Jr. Emmanuel Telusma, Philise & Philicia Robinson, Bosfield Butler 3, Desirinai & Desricka Rolle, Treyshon Paul, Fabian Rolle Jr., Makario Gordon, Ke’vonn & Ke’ vanno Paul

Great Grandchildren: Jaylin, Jayvein, Jayda, Joyannie Ettienne.

Nieces and Nephews: Dorima Dorville & family, Frantz Dam & family, Jackson Dame & family, Ofran Dorvelle, Savires & Dor Jean, Helene Azor (deceased) & family, Anne Jean Jacques & family, Chrislaine Jean-Jacques, Wolf & Marc Cadet, Islande Samson.

Sisters & Brothers-in-law: Andre & Anglique Cadet, Theo, David Lionel, Camilita & Leona Gedues.

Son in law: Fritz Pierre

Daughters in law: Gaylienne Baptise, Jezulia Jean- Jacques, Melouse Paul

Extended Family and friends: Marie-Vita Jean & family, Wilben Francios, Johanne Larzare & family, Helene Paul, Wellemine Paul, Josianna Joseph, Tania Nomafo, Ashlene Joseph-Profile, Jason, Jonaldo & Jovaughtae Joseph, Shantino Toney Sr., Bosfield Butler Jr., Fabian Rolle Sr., Marcus Gordon, Carla Coakley & family, Darcia Cox, Dorrissa Cox-Wilkinson, Navilla & Linouse Casmir (godchild), Tenna, Paul, Myrtho, Luke, Steven & Darlene Casmir, Trevor Alleynne Jr., Veola Rolle, Cynthia, Duverais, Mark & Jackson Durogene, Sonia Francios& family, Wesley & Antonio Calixte.

The Queen of Peace family, Mosko Construction family, Cavalier Construction family, the Wellington Street family, the West Street family, The Brougham Street family, Milo Butler Mart family.

May he rest in Peace.

Friends may pay their last respects at Demeritte’s Funeral Home, Market Street, from 10-5:00 p.m. on Thursday.