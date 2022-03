Funeral service for Rosemary Jones, 75 yrs., a resident of Greenway Drive, Golden Gates #11 & formerly of Mangrove Cay, South Andros, will be held at Transfiguration Baptist Church, Market & Vesey Streets, on Saturday, March 10, 2022 at 11:00 a.m. Officiating will be Rev. Dr. Stephen E. Thompson, assisted by Rev. Sherma Bowe, Rev. Alphonzo Newry, Rev. Brazil McDonald & Rev. Colyn Thompson. Interment follows in Woodlawn Gardens, Soldier Road.

Precious memories will forever be cherished by those who loved her so much:

DAUGHTERS: Sandra Moss and Kendralynn Moss- Ingraham

DAUGHTERS IN LAW: Francita Moss and Melinda Moss

SON: Keith Moss Sr.

SISTERS: Ruthmae Smith, Dorothy Gaitor (West Palm Beach), Bettymae Gaitor (FL, Florida), Deanna Stuart, Olga Strachan, Lucy Jones and Stella Bastian.

BROTHERS: Cedric Gaitor and Carlton Ferguson Gaitor.

BROTHER –IN-LAW: Reginald Smith

SISTERS IN LAW: Sharlene and Joyce Ferguson -Gaitor and Elizabeth Jones Carey

GRANDCHILDREN: Shelneka Newton, Brandi Ingraham ,Kevon Lockhart, Kevinique, Rhondika, Sterling Jr., Rashad, Sterlanda, Steseka, Destine, Keith Jr. Lakeithra, Keithron, Keianna and Kia Moss, Keshia Smith (Revano), Krystal Ferguson, LaShad Carey, Shekera Davis(John),and Terrance Knowles.

GREAT GRANDCHILDREN: Jensenique, Jensen, Jayda, Jayden, Isaiah, Rashay, Jakii, James Jr., LashadJr, Kylie, Kylin, Sterlia, Skylar, Khamouri, Tameko, Jaylen, Jayla, John Jr., Kemiyah, Keith III.

AUNTS: Beryl Wright and Marinell Strachan

NIECES AND NEPHEWS: Elma Storr, Annamae, Mosel, James, Cleveland, Tony, Calvin, Angel Peters, Sherelle Deleveaux, Lana Williams, Carlton, Valerie, Carolyn, Lynden, Ashley, Adrianna, Tiffany and Denver Gaitor, Tonya Johnson(Archie), Tedd Jr., Thea Neely (Chris), Regina, Rukelle, Renwick and Quinten Smith(Shirley), Mckell Cates, Kitchnell Rose, Erica Ross, Edmond Lewis, Alexander, Marvin(Ina), Ramon and Arlington Swain (Renetta), Raquell, Ricardo, Mario and Keno Gaitor, Inspector Deno Gaitor (Sherry), Lakeisha Pinder, Navado and Neiketo Neely, Nadia Deal (David), Terrance, Terran, Trevor and Sharliseer Gaitor, Sharlisa Flowers (Rashad), Jennifer, Jerome, Diane, Tasha and Raquel Strachan.

GRAND NIECES AND NEPHEWS:

Tracy Jones, CPL 3872 Alfred Storr Jr., Cardinal Fernander Jr., Dillion, Liam, Jewel, Tahj, Latoya, Mark Jr., Atura, Rudena, Rudella Spring, Lashanda, Latonya, Kendra, Marcus, Joanna, Darius, Davarius, Daejha, Jayda, Raya, Terrance Jr., Jenelle, Janice, Lauren, Jermaine, Jasmine, Carlos, Carlette, Keano, Denisha, Carter, Denkita, Tedros, Caroll, Denny, James Jr. Monalisa, Christina, Cleveland Jr., Nadia, Alexandria, Reya, Kruz, Eden, Linda, Ashton, Maronae, Anishka, Shedinah, Dino Jr., Ethan. Navado Jr., Tyler, Nathaniel, Deanna, Nicolas, Nicolette.

COUSINS: Dr. Zelrona Mackey, Delores, Angela Morley, Margartta, Terry, Gladis, Tiffany and Shamone, Eulas, Jerome, Dale, Kenneth, Eric, Harold, Ronald, Greg, Gloria, Sharon, Leon, Tex, Patrona, Sandra and Rachel Jones, Katiemae, Norman, Glendamae, Nelson and Pheris Miller.

GODCHILDREN: Theron Gibson and Octavia Carey

SHE IS SURVIVED BY A HOST OF RELATIVES AND FRIENDS INCLUDING:

Brandon Ingraham Sr., Arlene Bethel, Deaconess Sandra Gibson, Deaconess Patricia Newry and Rev. Alphonso Newry, Stephanie Thompson, Carl and Una Kemp, Debbie Rolle, Harrison Moxey, Cyprian Cunningham, Diarra Miller, Socrates ‘Cunningham. Stephanie Meadows, Debra Wilson, Joanna Glinton, Belinda Wilson and family, Vernie Rolle, Beverly Storr, Debra Armstrong, Hanna Hall, Prescola McPhee and family, Gloria Lightbourne, Clara Cooper and family, Eva Smith, Garnell and Kijana Rolle, Seron Adams, Christine Rolle, Simeon Storr and family, The Forbes, Small and Pyfrom Families, The Ross Corner Family, Transfiguration Baptist Church and family, Mount Calvary Baptist Cathedral Family, Former Hospitality Association.

Friends may pay their last respects at Demeritte’s Funeral Home, Market Street, from 10-5:00 p.m. on Friday & on Saturday at the church from 10 a.m. until service time.