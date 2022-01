FUNERAL ANNOUNCEMENT FOR:

Rostand Louis Bastien

Age: 68, years old

A Resident of Bain Street, Nassau Bahamas died at Princess Margaret Hospital on January 7th, 2022. Graveside service will be held at 1:00 pm, on Saturday 22nd January, 2022 at Southern Cemetery Cowpen Road. Officiating will be Rev. Rebert Saintibert.

Left to cherish his memories are:) Children’s: Arienne Bastien, Vanessa Bastien, Rolf Bastien Sisters: Anaima Bastien Brother: Fritz’s Bastien, Pastor Benito Bastien: Nieces: Sandra Bastien, Fabiola Bastien, Rolande St-Vil, Nephews: Frantz Bastien, Kerly Bastien, Pierre Didro Bastien, Alex Bastien: Relatives: Shadrac Bastien, Sarai Bastien, Wadson Bastien, Wildy Bastien, Christlaurt Bastien, Stephania Bastien.

May He Rest in Peace.